Ghlin : un centre de secours de la Croix-Rouge sur l’ancien site de la protection civile

L’ancien site de la protection civile de Ghlin poursuit sa renaissance. La Croix-Rouge vient d’y poser ses valises, en regroupant à cet endroit deux de ses antennes : celles du Roeulx et de Nimy. Une quarantaine de salariés ont donc investi les anciens dortoirs et locaux des agents de la protection civile pour y effectuer leurs gardes. Une ambulance est prête à répondre 24 heures sur 24 aux appels du service 112. Le site de Ghlin devient par la même occasion le plus grand centre de secours de la Croix-Rouge en Wallonie.

"La localisation ici à Ghlin est parfaite, puisqu’on est à proximité directe des autoroutes ", souligne Bruno Demeu, directeur du département secours de la Croix-Rouge.

En plus d’être bien situé géographiquement, l’endroit est aussi idéal pour la Croix-Rouge parce qu’il abrite aussi un centre de formation pour les métiers de la sécurité géré par la Province de Hainaut.

"On s’en réjouit. Cette proximité avec les autorités provinciales, les pompiers et la police nous permettra d’être plus rapidement opérationnels en cas de problème dans les environs."