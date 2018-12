Ghlin: les travailleurs du Brico Plan-It ont décidé de poursuivre leur mouvement jusqu'à la fin de la semaine

Les travailleurs du magasin Brico Plan-It de Ghlin, qui avaient croisé les bras ce mercredi, ont décidé ce jeudi en assemblée générale de poursuivre leur mouvement jusqu'à la fin de la semaine. Le manque de personnel est au centre de leurs revendications.

"Un préavis de grève avait été déposé mais l'engagement récent d'un cadre supplémentaire a été la goutte qui a fait déborder le vase", a indiqué Gino Cusumano (CNE), qui a confirmé une information de la presse locale.

Les grévistes pointent un manque d'effectifs

Au centre des revendications, le manque d'effectifs au niveau des rayons dans le magasin de Ghlin. "Il existe une convention qui indique notamment que le cadre idéal à Ghlin est de 73 travailleurs alors que nous sommes à peine 70 pour le moment", a poursuivi Gino Cusumano. "Plusieurs réunions ont eu lieu avec la direction mais rien n'a évolué. Et on peut craindre que ce problème s'étende à d'autres antennes de la chaîne."

Un mouvement de grève avait touché la chaîne de bricolage début 2017, après l'annonce d'une restructuration. "Le dossier a été réglé et une convention a été signée entre syndicats et direction", a souligné Gino Cusumano. "Cette convention a notamment fixé le cadre idéal dans les magasins, la flexibilité des travailleurs. Il n'y avait certes pas eu d'impact social. Le problème est que les départs naturels n'ont pas été remplacés et, à un moment donné, on descend trop bas au niveau de l'effectif."