Ghlin: les gens du voyage ont reçu un avis d'expulsion

Les gens du voyage installés sur le zoning d'une intercommunale à Ghlin ont reçu un avis d'expulsion par un huissier mercredi après-midi. Le bourgmestre de Mons s'est insurgé contre les agissements de la communauté qui s'est raccordée au réseau public sans autorisation. Une partie du village de Ghlin, dans l'entité de Mons, a ainsi été privée d'eau lundi en matinée.

"Je m'insurge par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain de l'intercommunale IDEA à Ghlin où des gens du voyage se sont récemment installés et où ils se sont raccordés à une canalisation d'eau de ville sans autorisation, ce qui a eu pour conséquence que certains riverains ont été privés d'eau lundi matin", a indiqué le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin (PS). "Je trouve cela inacceptable."

Un dialogue difficile

Dans un communiqué transmis mercredi, le Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms a appelé "l'ensemble des communes à se lancer dans un processus d'organisation de l'accueil des gens du voyage, le processus permettant assurément de circonscrire ce type d'installations et de raccordements spontanés". "Depuis près de 20 ans, le Centre de Médiation aide aussi les autorités locales à envisager des solutions permettant un réel vivre-ensemble", ajoute-t-il. Le bourgmestre de Mons a réagi au communiqué qu'il a trouvé "partiel et partial" en soulignant que l'intercommunale IDEA a mis un terrain à disposition sur un zoning de l'entité montoise. "Par ailleurs, la ville de Mons a identifié un terrain pour accueillir les gens du voyage", a-t-il précisé.