Ghlin: les artisans bourreliers de l'école de maréchalerie veulent du cuir

L'école de maréchalerie logée au cœur de l'hippodrome de Ghlin, près de Mons, remet au goût du jour un métier quasi disparu celui de bourrelier. Il consiste à travailler le cuir à la main pour créer des pièces pour harnacher les chevaux.

Sous l'œil de leur professeure, Myriam Vanden Daele, bourrelière professionnelle, ils sont une dizaine à découper, perforer, lisser ou plutôt "abat-carrer" le cuir comme le dit un vrai bourrelier, pour lui donner vie sous forme de harnais, de ceintures ou de selles.

"Au début, on leur apprend à découper un cuir", indique Myriam Vanden Daele, "à le griffer et le marquer pour pouvoir ensuite le percer et faire passer des fils et au fur et à mesure de l’avancement de l’écolage à partir d’un licol, pour commencer, on va arriver à une bride puis une bride à œillères, puis à la sellette pour finalement arriver à réaliser, en terminale, une selle".

Tous cavaliers

Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, les élèves ont un point en commun: ils sont tous cavaliers. Et pour un passionné d'équitation, comme David Campus, l'un des élèves, la formation sert surtout à améliorer son matériel.

"Oui parce que j’ai toujours réparé mon matériel d’équitation moi-même mais quand on n’a ni le matériel, ni la technique, on est limité. Cela faisait quelques années que je cherchais. Quand j’ai vu qu’une section s’ouvrait cette année-ci à Ghlin, je me suis dit…c’est le moment… "

La formation dure deux à trois ans mais permet d'avoir du sur-mesure. Des diplômés des écoles d'Anderlecht ou de Libramont qui proposent la même formation ont même réussi à en faire une activité complémentaire.