Ghlin: inquiétude de riverains devant le bleu de l'eau d'un ruisseau

L'eau d'un petit ruisseau de Ghlin (Mons) est devenue bleue il y a quelques jours. Les riverains et les membres du collectif "Vigilance Pollution Santé Ghlin" sont inquiets. Le SPW a lancé des analyses.

L'eau d'un petit ruisseau de Ghlin est devenue bleue pour une raison qui reste indéterminée. Le collectif "Vigilance Pollution Santé Ghlin" a indiqué que la situation durait depuis cinq jours et que l'origine du problème n'est pas encore connue, ni son éventuel impact sur l'environnement.

Les services du Service Public de Wallonie (SPW) sont descendus sur les lieux en début de semaine et des analyses sont en cours. "Nous avons été avertis par la police locale et nous sommes descendus lundi sur les lieux avec la police de l'environnement", a indiqué Nicolas Yernaux, porte-parole du SPW. "L'eau du ruisseau est devenue bleu fluo. Des analyses sont en cours; il faut préciser qu'une partie du ruisseau est souterraine et qu'il n'y pas d'égouttage venant de l'extérieur. Le produit présent dans l'eau est très soluble et il est donc impossible de le capturer. Nous pouvons dire qu'il n'y a pas de cas de mortalité piscicole. Les résultats des analyses devraient connus en début de semaine prochaine."