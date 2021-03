Ghlin : ils fabriquent des couvertures avec des sachets de chips

Les résidents des "Liserons" se sont lancés dans une activité un peu particulière : recycler des emballages de paquets de chips pour en faire des sacs de couchage et des couvertures de survie. Ces personnes en situation de handicap font une bonne action pour la planète, mais aussi pour les SDF ! Car le matériel sera distribué aux personnes défavorisées et aux sans-abris.

Les couvertures seront distribuées aux SDF

il faut 150 paquets de chips pour fabriquer un sac de couchage - © Tous droits réservés

L’idée vient d’un site Anglais : Crisp Packet Project. "J’ai contacté la dame qui m’a expliqué la démarche à suivre, j’ai un peu tâtonné au début, mais j’y suis arrivé !" La principale difficulté résidait dans l’assemblage des emballages de chips : il fallait trouver la bonne feuille de plastique à fondre " je me suis tourné vers le plastique utilisé dans les caisses à bananes." Du matériel, là aussi, recyclé !

L’objectif de l’année : terminer la confection de 5 couvertures. Celles-ci seront distribuées à des personnes défavorisées et à des SDF en collaboration avec l’Escale à Mons. En plus d’être écolo et caritative, l’atelier permet aussi de distraire les résidents, car le moral en a pris un coup avec la crise du Covid "on a tout fait pour éviter le racrapotement sur soi, mais évidemment, le confinement ça use !" admet Pascal Gerin le directeur " beaucoup d’activités ont été annulées, comme l’équitation ou la natation par exemple. Inévitablement, nous avons été en difficulté. Nous avons dû faire preuve d’imagination. J’ai la chance d’avoir une équipe qui fait preuve d’énormément de créativité !"

Le service d’accueil a déjà récolté un peu moins de 1000 paquets de chips. Sachez qu’il en cherche encore ! Vous pouvez les déposer dans une caisse, devant le bâtiment. L’adresse : rue Bonaert 29, 7011 Mons.