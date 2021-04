Ghlin: de l'encre déversée par accident est la cause de la couleur bleue d'un ruisseau

L'eau d'un petit ruisseau de Ghlin (Mons) est devenue bleue il y a cinq jours. Le Service Public de Wallonie a indiqué ce mercredi en fin de journée que la cause du problème est de l'encre bleue d'une imprimerie locale déversée accidentellement dans le cours d'eau. Le nettoyage pourrait commencer vendredi.

Les services du SPW étaient descendus sur les lieux en début de semaine et avaient lancé des analyses pour connaître l'origine du phénomène.

"Un conteneur d'encre d'environ 400 litres aurait été endommagé lors d'une manipulation au sein de l'imprimerie et l'encre a coulé via un avaloir dans le ruisseau", a indiqué Nicolas Yernaux, porte-parole du SPW. "Le débit actuel de l'eau est très faible et l'eau polluée stagne sur une distance d'environ 150 mètres. Une entreprise de nettoyage a été mandatée. Nous devons encore vérifier la fiche technique de cette société pour nous assurer que l'encre n'est pas nocive pour l'environnement. L'entreprise pourrait intervenir dès vendredi. Les frais de nettoyage de l'eau devraient être à la charge de l'imprimerie".