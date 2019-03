Ghislenghien: une entreprise familiale change de cap grâce au fitness

Le jour de notre rencontre, Julien Lapage revient d’un chantier en cours à Ecaussines. Tout ne se passe pas comme prévu, " quelle journée catastrophique ! " s’exclame le jeune homme. " Le sable a disparu, le mauvais temps nous empêche de poursuivre, on a dû tout arrêter provisoirement ". Malgré ses déboires, il nous rejoint à Mons à côté de machines de fitness flambant neuves. "Elles ont été posées fin de l’année 2018, elles n’ont pas encore beaucoup servi ".

Lorsqu’il rejoint l’entreprise familiale, Julien Lapage a bien l’intention d’ouvrir une nouvelle page. " SLG Signalisation, à la base, est une entreprise spécialisée dans les panneaux, marquages au sol, sécurité industrielle, mobilier urbain. Je voulais donner un coup de fun, un coup de jeune à la société. Je recherchais quelque chose de différent" Il se tourne vers le matériel de fitness, conçu pour être utilisé en plein air. Julien Lapage veut un produit de qualité et fabriqué le plus près possible. "J’ai trouvé un fabriquant français, à La Rochelle. Le courant est très vite bien passé. Dès lors, nous sommes devenus distributeurs de ses machines et installateur exclusif en Belgique de la marque Freetness Energy". Trouver un partenaire n’était que le début de l’aventure. " J’ai ensuite dû trouver des clients. Nous avons tenu un stand au salon des mandataires, en 2018, puis en février de cette année". Les premières retombées lui parviennent seulement. " C’est le problème avec les communes, il faut que cela passe par des marchés publics, cela prend du temps pour débloquer des budgets… "

Les chantiers se sont multipliés ces derniers mois. " Nous avons déjà installé pour les TEC de Verviers, la ville de Mons, le club de rugby de Waterloo. Là, il s’agit d’une cage de Streetworkout. Il y a le chantier à Ecaussines :11 machines au total en cours de pose, dans un parc. Puis nous recevons également des demandes d’information émanant de homes, d’hôpitaux...nos machines sont accessibles aux personnes à mobilité réduite "