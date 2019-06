Ghislenghien: fin des travaux sur la N7, la chaussée sera totalement rouverte à la circulation ce jeudi 20 juin

Fin d'un des gros soucis de circulation en province de Hainaut avec, ce mercredi 19 juin, le dernier jour du chantier de réhabilitation du revêtement sur la N7 à Ghislenghien, depuis le carrefour avec la N57/N525 jusqu’au carrefour avec la N263 (rue de la Nouvelle Gare). La N7 sera totalement rouverte à la circulation dès ce jeudi 20 juin en matinée.

Collaboration entre la SOFICO (Société de Financement Complémentaire des infrastructures) et son partenaire technique, le Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures, ce chantier représente un budget de plus de deux millions d'euros. (1.800.000 euros HTVA).