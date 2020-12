Gerpinnes veut une Ste-Rolende en 2021 !

Le constat posé par le comité qui regroupe tous les acteurs de la marche gerpinnoise est unanime : 2021 ne peut pas être une nouvelle année sans folklore et sans Ste-Rolende ! Du coup, cela fait des semaines que tous ensemble, ils réfléchissent à une adaptation de la marche qui pourrait permettre de l’organiser.

"Personne ne sait, à ce stade, quelle sera la situation sanitaire à la Pentecôte prochaine, constate, Michel Robert, l’échevin gerpinnois en charge du folklore. Du coup, nous nous sommes inspirés des mesures sanitaires en vigueur l’été dernier pour élaborer une sorte de canevas qui pourrait permettre l’organisation de la Marche."

L’enjeu est de taille parce que, à Gerpinnes, comme à Binche et son carnaval, autour de la Ste-Rolende, c’est tout une vie économique qui est menacée.

"Bien sûr les cafés, restaurants, petits commerces subissent la crise de plein fouet et l’annulation de l’édition 2020 ne les a évidemment pas aidés, poursuit Michel Robert. Mais il y a aussi des artisans, des commerçants dont l’activité principale est directement liée au folklore ; je pense aux louageurs de costumes, d’artifices et d’armes particulièrement. S’ils disparaissent, notre folklore ne survivra pas !"

En pratique, à ce stade, et évidemment sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire d’ici là, plusieurs modifications ont été décidées pour l’édition 2021.

"Notre protocole prévoit la possibilité d’éviter l’effet de concentration de la population dans le centre de Gerpinnes, poursuit Michel Robert. C’est pourquoi, chaque compagnie marcherait dans son village, et dans son village seulement. De plus, la Ste-Rolende 2021 pourrait se faire sans cantinières alimentées en alcool, pour éviter tout excès. Ce serait donc, en quelque sorte un retour à l’essentiel. Il va de soi que les gestes barrières seraient parfaitement respectés : port du masque, hygiène des mains, des rangs réduits et plus espacés pour assurer le respect des distances et on ne marcherait que deux jours. Quant au pèlerinage, lui aussi serait adapté avec une messe plus tardive et la châsse traverserait les villages en calèche, sans s’arrêter, sans pouvoir être touchée."

Et pour conscientiser tous les participants et tenter de les convaincre tous de ces modifications dictées par la pandémie, une charte du marcheur spécifique à cette édition 2021 sera soumise à la signature de cette Ste-Rolende qui en tant normal attire 3300 marcheurs.