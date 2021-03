Gerpinnes : une œuvre d'exception met en lumière une jeune salle de ventes

Annoncée sur le site internet de la salle de vente gerpinnoise, la mise aux enchères de cet objet d’exception a été repérée par la prestigieuse revue hebdomadaire "La Gazette Drouot". Créée en 1891, cette publication est une référence internationale sur le marché de l’art et des antiquités. Une fameuse pub pour Valery Soudant, propriétaire et directeur de la salle de vente.

C’est ce que dans le jargon on appelle un médaillon. La sculpture fait 38 centimètres de haut sur 30 de large, de forme ovale. Elle date de 1783, réalisée par Aubert Parent. Elle a été confiée à la Maison Soudant pour sa mise aux enchères. C’est une salle de vente d’art et antiquités installée à Gerpinnes depuis seulement 14 mois.

Aubert Parent réalisa d’autres portraits de têtes couronnées : "En 2014, un médaillon d’Aubert Parent représentant l’Impératrice Catherine 2 de Russie a été adjugé pour 54.000 euros chez Sotheby’s à New-York. Il y a beaucoup de collectionneurs russes à la recherche d’objets sur leur histoire. Ici, on est sur une représentation papale qui a peut-être moins d’attrait. Mais elle est rare. Les œuvres d’Aubert Parent, on les trouve dans des musées, des châteaux, des collections familiales. A la vente, c’est quelque chose de très rare."

Antiquaire à la Rue Haute à Bruxelles pendant 25 ans, Valery Soudant liquide son commerce en 2019 avec l’envie de créer une salle de vente. C’est à Gerpinnes qu’il trouve le local adéquat pour ouvrir cette salle au début 2020. C’est donc une très jeune salle. Mais ce médaillon qui sera mis en vente ce dimanche, a été repéré : "Imaginez, nous explique Valéry Soudant, la Gazette de Drouot publie chaque semaine le digest des plus grandes ventes européennes. Qu’un de nos lots puisse être mis en avant sur leur compte Instagram, c’est flatteur. Cela nous a ensuite valu l’intérêt d’autres publications spécialisées. Pour nous, petite salle de vente provinciale, c’est évidemment une reconnaissance importante."

Pas le fruit du hasard

Gerpinnes : Une oeuvre d'exception met en lumière une jeune salle de ventes

Que cette œuvre remarquable se retrouve entre les mains de Valéry Soudant pour sa mise en vente n’est pas le fruit du hasard. Certes, la famille gantoise qui lui a confié l’objet l’a extirpée d’un grenier sans probablement en imaginer ni la valeur ni l’origine. Mais Valéry Soudant a 25 ans d’expérience et d’expertise comme antiquaire : "C’est ensemble que nous avons découvert la signature et la date", relate Valéry. Mais si cette famille lui a fait confiance, c’est aussi sur la base de résultats. Sur certains types d’objets, la Maison Soudant, en quelques ventes a obtenu des records mondiaux d’adjudications : "Au mois de mai dernier, on a obtenu 60.000 euros pour un tableau d’Herman Richir, en dépassant ainsi la Maison Christie’s qui détenait le record pour cet artiste".