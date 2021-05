Gerpinnes : une Sainte-Rolende en mode Covid

C’est la deuxième année de suite que la Sainte-Rolende dans sa forme traditionnelle est annulée. Mais ne rien organiser du tout était impensable pour les autorités communales. Voilà pourquoi elles ont misé sur une série d’actions symboliques. Concrètement au programme du dimanche 23 mai : le tour traditionnel des cavaliers de Fagnet aura bien lieu. Pour éviter les attroupements, il se fera par groupes de 25 cavaliers, conformément aux mesures sanitaires en vigueur.

Ensuite, places aux décharges d’armes et coups de tromblons. Ils seront autorisés dans différents lieux symboliques choisis par les compagnies de marcheurs. Mais là aussi, en groupes de 25 personnes maximum. En plus, ces décharges devront avoir lieu au même moment dans chaque village de l’entité et au dernier son de cloche de 19h00.

La journée du lundi de Pentecôte sera parsemée de sorties, à nouveau dans les différents villages de l’entité. Un groupe de marcheurs par village. Et pas plus de 25 marcheurs. Des marches prévues uniquement de 18h à 19h30, en extérieur et sans arrêt. Ne perdons pas de vue les messes et autres célébrations ces 23 et 24 mai, toujours au son des cloches mais sans la Chasse qui, cette année encore, ne sera pas de sortie.