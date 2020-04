Gerpinnes : un morne été se présente

La commune de Gerpinnes a publié aujourd’hui l’annonce de l’annulation de toutes les activités folkloriques et festives jusqu’au 31 août. Rien n’était officiel et certains espoirs demeuraient. Ironie du sort, c’est le jour de son anniversaire que l’échevin du folklore, Michel Robert, a signé aujourd’hui le document qui sonne le glas de tous les événements qui émaillent et égaient chaque année l’été gerpinnois. Avant de rendre son écharpe à la fin de l’année, il aurait évidemment aimé, amoureux de sa commune et son folklore, une autre sortie. Sur les réseaux sociaux, c’est la tristesse qui est constatée, mais les commentaires évoquent aussi une sage décision.

En ce qui concerne les activités de septembre, et notamment la Saint-Hubert de Loverval et la Saint-Pierre des enfants à Gerpinnes, une évaluation de la situation sanitaire aura lieu plus tard et une décision devrait être prise aux alentours du 15 juin. Les autorités communales suivront, comme elles l’ont fait aujourd’hui, les recommandations du Conseil National de Sécurité. En ce qui concerne le Tour Sainte-Rolende des marcheurs qui referme la saison des Marches Folkloriques de l’Entre-Sambre et Meuse, il faudra attendre le milieu de l’été, avant d’avoir une décision.