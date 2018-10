Le cdH gagne 7,22% et aura désormais 13 sièges au conseil communal. Le bourgmestre sortant Philippe Busine sort donc gagnant du duel l'opposant au cartel Horizons et devrait en toute logique rempiler. Ce dernier recueille 40,90% des votes et occupera 10 sièges. Notons enfin que la liste Demain obtient 6,93%.