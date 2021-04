Après les carnavals de la région du Centre, le Doudou, à Mons, c’est un autre événement folklorique majeur de notre région qui est annulé. La Sainte-Rolende de Gerpinnes, la plus importante marche folklorique de l’Entre-Sambre-et- Meuse n’aura pas lieu. Et ce, pour la deuxième année consécutive. Il y a quelques semaines, les autorités communales et les différents comités organisateurs avaient consulté l’épidémiologiste Yves Coppieters afin de définir un protocole permettant à l’événement de se tenir, cette année. Mais pour tous, les choses étaient déjà claires. Seuls les chiffres de la pandémie autoriseraient ou pas, la tenue de la Sainte-Rolende. Et ces chiffres, ils ne sont pas bons. Les autorités communales et les comités organisateurs sont contraints d’annuler la marche pour la deuxième année consécutive. "On aura tout fait, mais les chiffres sont là", nous dit Julien Herman, l’échevin du folklore de Gerpinnes.

Une annulation qui intervient à un moment symbolique Gerpinnes : la Sainte-Rolende est une nouvelle fois annulée - © Tous droits réservés C’est traditionnellement le week-end de Pâques que se tiennent les cassages du verre, dans la plupart des différents villages de l’entité de Gerpinnes. Ces cérémonies visent à désigner les officiers au sein des compagnies qui composent la Sainte-Rolende. Et c’est malheureusement en ce week-end de Pâques que les autorités communales ont été contraintes d’annoncer l’annulation. "Il n’y a pas de bon ou de mauvais jour pour annoncer ce genre de mauvaise nouvelle", explique Julien Herman, l’échevin du folklore. "C’est vrai que pour les Gerpinnois, le week-end de Pâques est symbolique. Mais tout le monde était dans l’attente de nouvelles concernant la tenue ou pas de notre marche. Il fallait communiquer, vu les chiffres de la pandémie qui ne sont pas bons et n’autorisent plus de pouvoir espérer.

Une annulation concertée Gerpinnes : la Sainte-Rolende est une nouvelle fois annulée - © Tous droits réservés Le "Comité du 13" réunit les membres actifs, organisateurs, ensemble, des festivités de la Sainte-Rolende. Il est né pour organiser l’événement célébrant la reconnaissance de 15 marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse au Patrimoine Culturel et Immatériel de l’Unesco. Un événement qui s’est tenu à Gerpinnes le 13 octobre 2013. Ce comité poursuit ses activités et a été associé aux débats. "Certains ont d’emblée été opposés à une Sainte-Rolende avec un protocole "version optimiste" contraignant toutefois les compagnies à marcher uniquement dans leur village, avec des masques pour tout le monde, explique Julien Herman. La même part voulait y croire, et il y avait autant d’indécis. Mais au cours de la dernière réunion, fin mars, les avis étaient clairement opposés à un scénario devenu pessimiste avec seulement les corps d’office et la batterie autorisés à marcher". La décision collégiale allait donc de soi, imposée par les chiffres de la pandémie et les restrictions afférentes : l’annulation.

Le communiqué de l’Administration Communale Gerpinnes : la Sainte-Rolende est une nouvelle fois annulée - © Tous droits réservés "Gerpinnes : annulation des festivités de Pentecôte 2021 Pour la seconde année consécutive, la commune doit renoncer à sa marche Sainte-Rolende. Voici un an, nous prenions la décision d’annuler la Sainte-Rolende 2020, avec la perspective d’une sortie de crise en 2021. Plus tard, la persistance de la pandémie nous a conduits à travailler à l’élaboration d’un protocole qui nous autorise à vivre une Pentecôte " autrement ", en évitant les rassemblements trop importants. Les responsables de nos compagnies de marche, nos services de police et le professeur Coppieters ont été associés à cette initiative porteuse d’espoir. Malheureusement, la situation sanitaire se dégrade depuis plusieurs semaines et nos hôpitaux sont à nouveau sous pression. En conséquence, le collège communal de Gerpinnes a décidé d’annuler les festivités traditionnelles de la Pentecôte pour l’année 2021. Chacun le comprend, nos compagnies de marche elles-mêmes le comprennent, cette décision – aussi douloureuse soit-elle – était devenue inévitable. Pour la seconde fois en douze mois, nous serons donc privés de ces moments qui nous tiennent tant à cœur. Dès maintenant, le collège communal réfléchit aux mesures qui pourraient adoucir le week-end de Pentecôte sans transgresser les mesures de lutte contre l’épidémie. Pas de rassemblements, donc, mais des façades pavoisées, des devantures fleuries, des rues décorées, de la musique, une page internet consacrée à la marche Sainte-Rolende… Nous invitons tous les Gerpinnois amoureux de leur folklore à nous rejoindre dans cette initiative. Faites-nous part de vos suggestions ! Ensemble, faisons preuve de créativité et efforçons-nous de faire vivre de manière symbolique nos festivités de la Pentecôte. Seules les propositions conformes aux règles sanitaires seront envisagées, car notre premier objectif est de contenir la nouvelle vague de contaminations à laquelle nous sommes confrontés. Nous devons cet effort aux malades, aux soignants, aux familles inquiètes ou endeuillées et, plus largement, à tous ceux dont la vie est bouleversée par l’épidémie de coronavirus. Gardons confiance, cependant. Déjà, la protection vaccinale fait la preuve de son efficacité chez les plus âgés. Le temps où nous pourrons retrouver la liberté, la convivialité et une vie plus conforme à nos attentes n’est plus si éloigné ! Dès à présent, nous vous fixons rendez-vous en 2022 pour une marche Sainte-Rolende qui, n’en doutons pas, sera plus belle et éclatante que jamais. Le Bourgmestre, Philippe Busine L’Echevin du Folklore, Julien Herman"