Gergely Madaras, le chef d'orchestre hongrois à la conquête de Liège

Il est jeune, il est Hongrois et il est le tout nouveau chef de l’OPRL, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège. À tout juste 35 ans, Gergely Madaras (prononcez Guergeï) apporte un vrai coup de fraîcheur au seul orchestre symphonique de Belgique francophone. Un chef qui a appris le français et connaît déjà bien la ville où il va travailler pendant les trois années à venir.

Jeune virtuose

Le petit Gergely étudie d’abord la musique folklorique hongroise dès l’âge de 5 ans. À 11 ans, il se consacre à l’étude du violon puis de la flûte et rêve très vite de diriger des orchestres, fasciné par le métier après un de ses premiers concerts. Un rêve devenu réalité. À 35 ans, le Hongrois a déjà dirigé 65 orchestres dans une vingtaine de pays, parmi lesquels quelques-uns des plus renommés au monde.

Alors à Liège, on le sait, c’est une chance de pouvoir compter sur l’énergie de ce jeune virtuose.

"Pour moi, c'est un très grand musicien, nous confie Joanie Carlier, basson solo de l’orchestre. C’est très sympathique de travailler avec quelqu’un qui donne comme ça avec sa baguette, il nous amène la musique et on n’a plus qu’à la recevoir et à la donner. C’est très, très agréable !"

George Tudorache, concertmeister ou premier violon, ajoute : "Il a déjà changé le niveau de l’orchestre. Il travaille super bien à l’avance, il écoute les vents, les cordes, c’est le travail d’un grand chef d’orchestre".