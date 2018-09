Gérer ses déchets, une responsabilité citoyenne.

TIBI, l'intercommunale carolo de gestion des déchets (ex-ICDI), ouvrait ses portes aux citoyens, ce dimanche. A cette occasion, de nombreux stands informaient les visiteurs sur leur responsabilité en matière d'environnement.

Sans eux, les rues et places seraient des dépotoirs. Balayeurs, éboueurs, gestionnaires de recyparcs, mécaniciens...Chaque jour, plus de 600 employés de TIBI travaillent pour garantir des villes propres. Les portes ouvertes sont l'occasion de montrer les coulisses de leur métier: comment fonctionne un camion-poubelle, pourquoi est-il important de respecter les indications liées au tri, quels sont les uniformes propres à chaque métier, quelles sont les nouveautés en matière de collecte des déchets organiques ou plastiques,...

Le Wallon, champion du tri

L'intercommunale souhaite aussi informer sur ses activités moins connues du grand public. "TIBI produit de l’électricité à partir de déchets", explique Françoise Lardenoey, Responsable Communication de TIBI. "Chaque année, nous fournissons 4.500 ménages en électricité". Aujourd'hui, les services sont de plus en plus tournés vers le public. "Par exemple, les citoyens peuvent venir déposer les emballages plastiques qui ne sont pas acceptés dans les sacs PMC. Cela permet de réduire le sac de déchets résiduels". Les déchets organiques sont également triés grâce aux poubelles à puce disponibles dans quelques communes. "Au niveau de l'Union Européenne, le wallon est très bien classé en matière de gestion des déchets mais nous pouvons toujours aller plus loin. C'est notre responsabilité à tous", conclut Françoise Lardenoey.

Réduire la quantité de déchets

Etre responsable dans la gestion de ses déchets, c'est aussi en produire moins. Le village de l'environnement héberge des stands partenaires qui sensibilisent petits et grands à ces petits gestes du quotidien:

Élever des poules: les propriétaires de poules voient leur déchets résiduels diminuer de moitié;

Trier ses armoires de cuisine: limiter les emballages en privilégiant les bocaux et boites réutilisables;

Nettoyer sans produits chimiques: revenir aux basiques en matière de nettoyage. Vinaigre, savon de Marseille et bicarbonate de soude forment un trio magique.

Cette journée portes-ouvertes a été un grand succès pour TIBI: 3.200 citoyens ont visité le site. La dernière édition avait rassemblé 1500 personnes.