"Géothermythe 4.0", une mallette pédagogique qui veut démystifier la géothermie

Quatre acteurs institutionnels transfrontaliers, wallons et français, l’intercommunale IDEA, l’UMons, SPARKOH (ex-PASS) et l’ADUS, Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre, en France, se sont associés pour développer des outils de sensibilisation à la géothermie à destination des enfants et du grand public.

Le projet pédagogique "Géothermythe 4.0", qui a été présenté ce jeudi à Frameries, s’adresse plus particulièrement aux classes du primaire. Il est notamment articulé autour de fiches actions ainsi que d’une vidéo ludique qui font voyager au cœur de la terre pour mieux comprendre la géothermie et ses mécanismes.

Une énergie pas connue du grand public

Selon les promoteurs du projet, une enquête qualitative menée en 2020 a révélé que la géothermie est l’énergie la moins connue du grand public parmi les cinq grandes familles d’énergies renouvelables. Le consortium d’acteurs de France et de Wallonie a ainsi coopéré dans le but de proposer des outils ayant pour objectif d’expliquer concrètement, et de manière ludique, le fonctionnement et les atouts de l’énergie géothermique. La région transfrontalière située entre Mons et Maubeuge, en France, constitue un important puits de chaleur souterraine, directement exploitable grâce à la géothermie pour chauffer écoles, piscines, hôpitaux, logements collectifs et entreprises, comme c’est notamment le cas dans la région de Saint-Ghislain.