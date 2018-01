Mons: pour Georges-Louis Bouchez, MR et cdH ont "de nombreux points d'accords"

C'est désormais officiel : Opaline Meunier (cdH) rejoint la liste de Georges-Louis Bouchez (MR) en vue des élections communales de 2018. Une annonce qui a suscité de nombreuses réactions ce mercredi matin, dont celle de Catherine Fonck pour qui cette décision "semble incompatible" avec la décision de la section locale du parti de créer sa propre liste d'ouverture.

"Je ne comprends pas cette réaction (de Catherine Fonck, ndlr), déclare Georges-Louis Bouchez sur le plateau de Débats-Première. Opaline Meunier était ici autour d’un projet. On a aussi accueilli des gens de chez Ecolo, d’autres de la société civile et nous en attendons d’autres dans les prochaines semaines. Le but est de faire de la politique autrement, de se retrouver d’abord autour d’un projet plutôt que de se consacrer à des chapelles, à des clans ou à des rancœurs. C’est une vision positive des choses et je suis très surpris que l’estocade vienne de Catherine Fonck qui a créé une liste à Frameries où elle a placé l’écolo Manu Disabato. Ce qui s’applique à elle ne s’applique donc pas aux autres. Je trouve cela dommage et je pense que nous devrions négocier. Nous avons de nombreux points d’accords."

Georges-Louis Bouchez dit vouloir lancer un appel au calme pour travailler sur un projet : "Proposons des choses aux citoyens parce que ce genre de querelle n’intéresse pas grand-monde à part le monde politique. Notre liste est ouverte".