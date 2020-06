Georges Lemaître: "Un grand savant, très accessible... un peu Tournesol aussi", se souvient une de ses étudiantes

Ce 20 juin marque la date anniversaire de la mort du chanoine Georges Lemaître, en 1966. Le célèbre scientifique carolo, père de la théorie du Big Bang, avait enseigné de longues années à l’Université Catholique de Leuven. En 1942, une jeune Thudinienne de 17 ans, Francine Quinet, a réussi, malgré de nombreuses difficultés liées à l’état de guerre, à aller suivre une licence de mathématiques à Leuven. Parmi ses professeurs : le savant carolo, dont elle a gardé un souvenir très vivace.

Francine Quinet, 96 ans aujourd’hui, n’a que cette vieille photo datant de 1942 comme souvenir de cette époque et de ce professeur extraordinaire : une dizaine d’étudiants en mathématiques entourant leur professeur. A cette époque, le chanoine Lemaître, astronome et physicien, enseigne à l’Université Catholique de Leuven. Il a déjà présenté à la communauté scientifique internationale sa fameuse théorie du Big Bang.

"Il nous donnait cours de mécanique, astronomie et relativité. Il nous parlait parfois de son Big Bang. Il nous avait expliqué que l’univers était parti d’un atome qui s’était divisé, etc. Il était très clair. Nous, les étudiants, on se demandait s’il avait raison, ou s’il se trompait. C’était le début de sa théorie, il était fort critiqué les premières années. Mais après, ce fut le contraire, n’est-ce pas !".

Les étudiants respectent le savant; par contre, le professeur est plutôt tête en l’air. "C’était un grand savant, mais un mauvais pédagogue, hein ! Il ne préparait pas ses cours, et quand il arrivait dans l’auditoire, il nous demandait : "Je vous ai parlé de quoi, la dernière fois ?" On lui expliquait, et il disait : "Bon, alors aujourd’hui, je vais vous parler de ceci, ou de cela...", selon son humeur, et il se lançait. Dans une démonstration, il disait : "C’est facile de passer de telle équation à telle équation, il suffit d’appliquer tel théorème." Mais on n’a jamais vu ce théorème, lui disaient les étudiants. "Ah non ? Je vais vous l’expliquer tout de suite! Et il intercalait cette théorie au milieu de sa démonstration, et nous, on ne s’y retrouvait plus ! Comme il nous a fait le coup plusieurs fois, nous étions obligés de nous réunir entre nous et de partager nos notes : "Tu as noté ceci ? Oh, tiens, je n’ai pas ça ! Regarde ce que j’ai retenu moi, je te le passe…" Et ainsi de suite !"

Les examens avec Lemaître étaient aussi redoutés, non pas pour sa sévérité, mais pour ses oublis. "A un examen, il m’a posé une question (j’ai oublié de quoi il s’agissait). J’ai réfléchi, encore et encore, ça ne me disait rien du tout. Que faire ? Alors, je lui ai dit : "Monsieur le professeur, je crois que vous n’avez jamais parlé de cela !" "Non?", s’est-il exclamé. "Non, c''est vrai, je suis toujours venue à votre cours, je m’en souviendrais, je vous l’assure!" "Allez me chercher vos notes", m’a-t-il demandé. Je suis donc sortie de la salle d’examen pour aller chercher mon sac, et je lui ai donné mon cours. Il l’a feuilleté, m’a dit qu’il était bien tenu et a admis qu’il n’avait jamais abordé cette matière. Du coup, il m’a interrogé sur autre chose, et l’examen a duré deux heures. Mes amis étaient inquiets, l’examen durait habituellement une demi-heure. Mais je m’en suis bien sortie, il m’a mis un 19/20 !"

Malgré ce côté professeur Tournesol, les étudiants appréciaient beaucoup cet homme accessible et aimable. Contrairement aux autres professeurs d’université, il accepte d’être interrompu par les étudiants durant son cours, et discute avec eux dans les couloirs. Régulièrement, Georges Lemaître réquisitionne ses étudiants pour des travaux pratiques d’astronomie, le soir et la nuit. "Je suis sûre que c’était pour ses travaux à lui, hein ! Il fallait que nos calculs soient corrects. Alors, il nous partageait en deux groupes : un groupe qui travaillait sur sa calculatrice (c'était une machine énorme, rare à l’époque). L’autre groupe travaillait par logarithmes. A la fin, on comparait nos calculs, et s’il y avait la moindre petite différence, il nous faisait tout recommencer en permutant les groupes ! Mais ensuite, il nous offrait une bière !".

Les étudiants sont conscients et fiers de côtoyer un savant de premier plan, aux amitiés scientifiques prestigieuses. "Il nous avait raconté qu’il avait des discussions avec Einstein. Il en était ravi ! Et nous, nous étions contents pour lui, car nous avions beaucoup d’estime pour lui".

Son diplôme de mathématiques en poche et la guerre finie, Francine Quinet a travaillé à Charleroi avant de revenir à l’Athénée de Thuin, où elle enseigna durant 40 ans.