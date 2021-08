Genly : les élèves de l’école communale seront accueillis à Givry en attendant la fin des travaux

La rentrée risque d’être perturbée à l’école communale de Genly près de Quévy. Ce sont nos confrères de Sudpresse qui révèlent l’information, les élèves ne pourront pas se rendre dans leur établissement habituel en septembre prochain en raison des travaux qui y sont effectués. Le bâtiment est en rénovation depuis novembre dernier mais le chantier a pris du retard et les travaux sont actuellement complètement à l’arrêt.

L’administration communale n’a pas beaucoup de nouvelles de l’entreprise qui s’occupe du chantier. Celle-ci doit, entre autres, rénover les radiateurs, les sanitaires et la cour. Mais il n’y a aucun ouvrier sur place, car l' entreprise connaîtrait des problèmes internes. Il pourrait s’agir d’un conflit entre la société et des sous-traitants. Résultat, il y aura un retard d’au moins un mois, voire plus si la situation ne s’arrange pas rapidement.

Du coup, pas le choix, les élèves de l’école de Quévy seront réorientés vers celle de Givry qui dispose de locaux disponibles. Des navettes devraient être mises en place entre les deux établissements.