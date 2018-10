Genk: le CD&V en tête, la N-VA de Zuhal Demir progresse de 9% et tend la main au bourgmestre

Le bourgmestre CD&V de Genk, Wim Dries, semble en bonne voie de conserver son écharpe. Sur base de tous les résultats , les chrétiens démocrates locaux remportent dimanche 38,6% des voix.

La N-VA, emmenée par la secrétaire d'Etat Zuhal Demir, est pointée à 27,6%, soit une progression de plus de 9,4 points par rapport à 2012. Elle a déclaré à la VRT : "Nous tendons la main au bourgmestre afin d'arriver à table et de former une coalition. Je suis vraiment contente. C'est un signal fort aux habitants de Genk, c'est un signal que le bourgmestre ne peut pas ignorer."

PROgenk, l'actuel partenaire de coalition du CD&V, arrive lui 3e avec 12% des suffrages, soit une baisse de 4,8% par rapport à 2012.