Genappe : le fonds énergie du CPAS en dépassement de 17%

Les prix de l’énergie atteignent des records et impactent notamment les plus précarisés qui voient encore se réduire leur maigre pouvoir d’achat. A Genappe, le CPAS a déjà enregistré une hausse des demandes d’aides et s’attend à une année 2022 très compliquée.

Le cas de Josy est assez emblématique : elle vit seule avec 1300 euros dans une habitation sociale. Sa facture d’énergie a déjà augmenté de 600 euros en deux ans et elle sait que c’est loin d’être fini. Dans ce contexte chaque petit geste compte : " Ça m’arrive d’attendre 19 heures pour allumer, juste pour faire des économies. J’ai mis du LED partout et j’ai aussi isolé comme je pouvais la porte de mon garage avec des plaques et des tentures. Ça devient horriblement cher de se chauffer. On ne s’en sort plus ! "