Genappe 2018: le MR et le CDH sur une liste commune, à côté de formations remaniées

La majorité sortante de Genappe (liste MR-IC du bourgmestre Gérard Couronné) a dominé le paysage politique local durant la législature (16 sièges sur 25 en 2012), et depuis bien plus longtemps. Rien ne semble arrêter Gérard Couronné dans sa volonté de rester en place. L'homme s'accroche. Aux côtés de ses amis réformateurs et d'une poignée d'humanistes.

MR+CDH

Aujourd'hui, le bourgmestre libéral vise clairement une 6ème écharpe maïorale. Lui et ses acolytes proposent une liste d'ouverture 2018 composée de 21 réformateurs et de 4 CDH. Une liste commune MR-CDH où l'on retrouve le président du CPAS, Vincent Girboux. L'ex-humaniste avait rejoint le camp du bourgmestre avant le scrutin de 2012. Il pourrait donc bien retrouver ses anciens partenaires dans la future majorité, si les urnes ne dévoilent pas de surprise. Parmi les priorités de la liste: la construction d'une grande maison de repos publique. Un projet envisagé avec 3 communes voisines. Autre priorité: la deuxième partie de la reconversion du site de la sucrerie.

Ecolo crée demain

Parti de l'opposition sortante: Ecolo a initié une nouvelle formation en vue des communales 2018. Une liste éco-citoyenne qui espère obtenir 5, voire 6 sièges et se faire une place dans l'exécutif. Son nom: Genappe#Créonsdemain. Tête de liste: Bernard Löwenthal, président de la section locale d'Ecolo. Anne Beghin sera deuxième, devant Benoît Moreau. Environnement, redynamisation du centre et des villages, ainsi que culture et commerces figurent parmi les thèmes de campagne.

Le PS fait PluS

Côté PS, l'Union socialiste communale de Genappe présentera une liste rebaptisée PluS. Une liste d'ouverture qui sera tirée par Alain Mathieu, devant Tiffany Fevery, cheffe de file du PS local. André Dubois occupera la 25ème et dernière place. Reste à voir comment la formation se redressera des affaires qui ont ébranlé le PS en Wallonie, ces dernières années. Ce qui avait d'ailleurs généré des tensions en interne chez les socialistes de Genappe, notamment avec Jean-François Mitsch... qui tire la liste Ensemble.

La liste Ensemble de Jean-François Mitsch compte 9 candidat(e)s et met en avant la participation citoyenne.

Citons enfin le PP (Parti Populaire), tiré par Philippe Pensis.