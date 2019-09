Gembloux : une start-up a développé une boîte aux lettres médicale connectée et thermorégulée

70% des décisions médicales se basent sur des résultats d’analyses. Analyses de sang ou d’urine. Mais souvent, les échantillons sont gardés chez le médecin dans des boîtes aux lettres surchauffées en été, trop froides en hiver.

Il y a quatre ans, un ingénieur a eu l’idée de développer une boîte médicale connectée et thermorégulée. Objectif : conserver les échantillons dans des conditions optimales. Simple mais il fallait y penser. Depuis, deux brevets ont été déposés et la start-up, basée à Gembloux, devrait bientôt commercialiser le produit, la PreABox.

Une succes story en devenir ?

La boîte rectangulaire, de 60 cm sur 40, est un petit bijou de technologie. Une technologie wallonne. "Elle régule la température à l’intérieur pour conserver des échantillons à la bonne température au départ du cabinet médical du médecin ou d’un centre de prélèvement", précise Pie-Olivier Atangana, le concepteur et le PDG d’UxPrea. "Elle est en fait connectée au laboratoire. De sorte qu’elle puisse avertir le coursier du labo quand il peut passer chercher l’échantillon".

Avec cette innovation, développée à Gembloux, les échantillons ne seront plus altérés par les conditions climatiques ou extérieures. "Parfois les tests urinaires et pochettes de sang sont conservés dans de mauvaises températures. Conséquence : leurs états peuvent être dégradés et les résultats peuvent du coup être biaisés", indique Renaud Dumont, responsable informatique.

Des perspectives économiques encourageantes

La PreABox est désormais protégé grâce à deux brevets. La start-up va engager et est promise à un bel avenir. "On prévoit l’engagement de 15 personnes sur plusieurs années. Ça, c’est au niveau direct. Car indirectement, UxPrea devrait également créer également de l’emploi", explique Valérie Cavillot qui travaille pour l’Incubateur wallon des sciences de l’ingénieur.

La mise sur le marché du produit est prévue pour la fin de cette année. D’autre part, UxPrea a déjà décroché un contrat avec un laboratoire de biologie médicale en Wallonie.