Gembloux : une étudiante, rapatriée du Tchad, a assisté à un projet de réintroduction de l'Oryx

Sophie Lox est étudiante à Gembloux Agro-Bio Tech de l’Université de Liège. Dans le cadre de son TFE, elle s’est rendue sur place au Tchadpour étudier l’influence des feux de brousse sur les pâturages de l’Oryx algazelle. "Il s’agit d’une espèce qui avait disparu à l’état sauvage et qui est réintroduite actuellement dans le Sahel. Mon travail consiste à étudier la végétation dans la réserve tchadienne de faune qui s’appelle Ouadi Rimé-Ouadi Achim", explique l'étudiante.

La réserve est la plus grande aire protégée du pays. Elle fait plus ou moins deux fois la Belgique. "Mon étude a pour objectif de comparer les végétations de zones brûlées et d’autres qui ne le sont pas, et de voir comment l’Oryx algazelle s'en nourrit ou non. L’idée est également de permettre d’éviter que cette zone ne brûle entièrement. Il s’agit d’une réserve très aride. Et les feux de brousse pourraient tout détruire", détaille Sophie Lox.