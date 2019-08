Gembloux : la lignine, une molécule issue du végétal dotée de superpouvoirs

Des recherches sont menées à Gembloux et Liège

La lignine a de plus deux grands intérêts :

Cette molécule aux propriétés multiples est naturelle. On la retrouve dans la biomasse à savoir du bois, des herbes ou encore des céréales. Elle est aussi présente dans certains déchets comme des noyaux de fruit ou même dans nos déchets ménagers et dans les drèches de brasserie.

Elle est capable de conduire le courant électrique. Elle pourrait aussi remplacer certains matériaux dans les batteries ou même être utilisée comme agent de renfort dans l’industrie automobile ou aéronautique. La lignine permettrait également de produire de nouveaux biocarburants et puis elle est peu inflammable.

Le professeur Aurore Richel, chercheuse à Gembloux Agro-Bio Tech (ULiège), et Thomas Berchem, doctorant, étudient la lignine - © Mathieu Baugniet

Une entreprise d'extraction en Wallonie ?

L'objectif à terme pourrait être de créer une usine d'extraction de lignine par procédé vert et respectueuse de l'environnement. Ce serait une première en Wallonie. Cela pourrait permettre la création d'emplois et surtout de mettre en avant la capacité d'innovation d'une de nos universités et de la Faculté de Gembloux Agro-Bio Tech.