Gembloux : des dizaines de sacs-poubelles ramassés en quelques heures lors d'un grand nettoyage de printemps

Depuis ce samedi, l’ASBL A’Lonz’y organise un nettoyage de printemps sur Gembloux. Le but : rendre le voisinage des habitants de la commune plus agréable et plus propre. Et il y a du boulot, des dizaines de sacs ont déjà été remplis par les citoyens volontaires alors que l’action ne se termine que le 28 mars.

L’ASBL et les 7 familles qui la composent ont décidé de donner un coup de propre sur les places, dans les rues, dans les fossés des différentes entités de la commune de Gembloux. Le coup d’envoi de cette tornade blanche a été donné dès ce samedi et les déchets ne manquent pas : "C’est dingue. On remplit un sac-poubelle par kilomètre, explique Marine. On voit bien qu’il y a de gros déchets à l’œil nu mais il suffit de se pencher pour le prendre et on se rend compte qu’il est entouré d’un tas de petits". Le confinement et les activités en plein air ont permis à bien des familles de s’aérer et découvrir les environs mais aussi, malheureusement en même temps, l’état de propreté parfois lamentable de ces lieux.

Pas question de se décourager face à l’ampleur de la tâche. Au total, ce sont près de 200 personnes qui se sont portées volontaires jusqu’à la fin de la semaine prochaine. Ce nettoyage de printemps véhicule aussi l’espoir de conscientiser certains autres Gembloutois qui hésiteront peut-être davantage avant de choisir le sol plutôt que la poubelle pour leurs détritus : "On le fait et on le fait encore. C’est aussi un problème d’éducation et on espère qu’en voyant cela, les mentalités vont changer, insiste Manu. Un peu comme à la maison avec nos enfants, c’est à force de répétition qu’on finit par comprendre que ça prend beaucoup moins de temps de mettre directement le déchet à la poubelle plutôt que devoir les ramasser ensuite".

L’envie de créer un cercle vertueux dans le futur. La nécessité de retrouver des rues plus propres tout de suite. Et accueillir plus proprement l’éveil printanier de la nature.