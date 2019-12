Gembloux Agro-bio Tech dédie 5 ha de son campus à l'agriculture urbaine

La faculté de Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège) va inaugurer au printemps 2020 un "écosytème" de plus de cinq hectares dédié à l'agriculture urbaine et péri-urbaine. Toitures végétales, serres sur toit, fermes verticales, cultures en containers, aquaponie, ... Ces modes de production innovants n'ont pas pour seule finalité de reconnecter les citadins avec la nature. Ce sont autant de solutions envisagées face aux défis que nous aurons tous à relever à l'horizon 2050", souligne mercredi l'institution.

Dans 30 ans, 80% des bouches à nourrir sur Terre seront citadines. "Contrairement à une idée répandue, cultiver des plantes ou élever des animaux en zone urbaine et péri-urbaine n'est plus un phénomène marginal ou circonscrit. Durant des siècles, les citadins ont cultivé leur jardin. Depuis une vingtaine d'années déjà, l'agriculture urbaine est en cours de réintroduction dans les régions industrialisées. Dans les pays du Sud, elle n'a jamais quitté les villes. Ces territoires pris en compte, on doit à l'agriculture urbaine plus du tiers des denrées agricoles consommées mondialement dans les villes", relève Gembloux Agro-Bio Tech.

Le Plateforme wallonne de systèmes innovants en agriculture et biodiversité urbaine, ou Wasabi, est un projet d'enseignement et de recherche mené par le Centre de recherches en agriculture urbaine (C-RAU) de la faculté. Elle a bénéficié de plus de 2 millions d'euros de subsides wallons et européens.

Elle est tournée aussi bien vers les solutions de culture en pleine terre que hors sol, en prévision d'une possible pénurie des terres arables: aquaponie à usage scientifique et communautaire, cultures en containers, production d'insectes alimentaires, cultures sous serre en toiture, permaculture, agro-foresterie maraîchère...

A terme, un sentier didactique et un jardin communautaire compléteront cet outil pédagogique et citoyen, précise Gembloux Agro-Bio Tech, qui se félicite de l'approche multidisciplinaire et innovante de Wasabi.