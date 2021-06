Geer : élèves et enseignants de l’école Saint-Joseph construisent ensemble trois classes

Des élèves et des enseignants de l’école Saint-Joseph de Geer ont réhabilité un ancien bâtiment en trois classes ateliers qui pourront accueillir d’autres élèves. © Photo Marc Mélon RTBF

A Geer, les élèves et les enseignants de différentes sections de l’école Saint-Joseph ont réhabilité un ancien bâtiment en trois classes, une salle de douche, des sanitaires et un réfectoire. Les dernières finitions sont en cours de réalisation. Xavier Goux, élève de 7e année de la section chauffage sanitaire, explique : "Nous devons vérifier tout le système de chauffage sanitaire. Il faut regarder si nous ne constatons pas de fuites, pas de problèmes. Il faut aussi vérifier les pressions".

Un espace est dédié aux personnes à mobilité réduite. Ici, il faut donner un dernier coup de pinceau. Alexandre Berlemont, élève en première secondaire, explique : "Nous mettons plusieurs couches avec des rouleaux au niveau du plafond. Avec les petits pinceaux, nous nous occupons des coins".

Mobilisation générale

Les enseignants des sections de maçonnerie, menuiserie, électricité et chauffage sanitaire ont encadré les élèves durant l’année scolaire. Cette expérience est très enrichissante pour tout le monde. Patrick Tancredi, enseignant de la section chauffage sanitaire, explique : "Nous sommes gagnants et nous allons même au-delà de certaines compétences. Nous sommes vraiment dans du dépassement de soi sur un chantier réel. Il est certain que les élèves vont rencontrer ce type de chantier en stage ou en alternance. Ici, la richesse était de pouvoir communiquer cette expérience avec tous les élèves".

Pas de fléchissement

Les mois et les travaux se sont écoulés et il n’y a pas eu de fléchissement. Alain Delvaux, enseignant de la section menuiserie, explique : "Ils se sont approprié le projet. Il n’y a eu aucun essoufflement. Nous sommes en fin d’année et les élèves sont encore là alors que l’école est terminée pour eux".

Projet fédérateur

Le projet est fédérateur. Chaque enseignant s’implique. Marie Boxus, enseignante de la section des arts ménagers, explique : "On y sera dès septembre. C’est normal de travailler, d’aménager et de peindre. Il faut que tout soit prêt pour la rentrée. Toute l’équipe est super motivée".

Expérience stimulante et formatrice

Pour la direction, cette expérience est stimulante et formatrice. "Habituellement, les qualifications se passaient avec la construction d’un mur si je prends l’exemple de la maçonnerie. Mur qui était démonté après l’épreuve. Ici, les murs vont rester et c’est cela qui a motivé les élèves", conclut Vincent Merken.

80.000 euros sur fonds propres

L’école Saint-Joseph a déboursé sur fonds propres 80.000 euros pour réaliser les travaux. Et des travaux dans cet établissement scolaire, il y en a à réaliser dans tous les coins. L’inauguration est prévue la semaine prochaine.