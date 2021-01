Gedinne : voitures interdites sur le plateau de la Croix-Scaille

Comme le weekend dernier, les autorités communales de Gedinne ont décidé d’interdire l’accès en voiture au sommet du plateau du Croix-Scaille ce weekend. Il faudra donc se garer en bas et monter à pied. La Tour du Millénaire est aussi interdite. En cause, de nombreux touristes qui rejoignent le domaine. Impossible donc de respecter les mesures de distanciations sociales sur le parking et dans la Tour du Millénaire.

Rien que la semaine dernière, la police a compté entre 300 et 400 voitures sur le parking de la Croix-Scaille. Les autorités souhaitent donc éviter une trop forte concentration.

Cette mesure prend fin lundi.

Pas de ski

D’habitude, les touristes ont l’habitude de chausser les skis de fond et de balader dans les bois. Cette année, coronavirus oblige, cette pratique est interdite par le fédéral. Une décision qui fait grincer des dents les loueurs de skis sauf pour le loueur de la Croix-Scaille. En effet, les conditions ne sont pas au rendez-vous " même si on pouvait faire du ski, nos pistes ne sont de toute façon pas assez enneigées" explique Jacques Lamotte, secrétaire du syndicat d’initiative. En cause, un sol trop humide. "Pour le moment, la décision du gouvernement ne nous contrarie pas mais ça peut changer dans deux, trois jours" termine Jacques Lamotte.