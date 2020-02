Gedinne : malgré la neige, les pistes de ski n'ouvriront pas vendredi

C’est le sixième point culminant du pays. La Croix Scaille à Gedinne culmine à 504 mètres d’altitude. Ce jeudi, la neige tombe en abondance sur le village. Pourtant, les gestionnaires du domaine ont décidé de ne pas ouvrir. La faute à une neige de mauvaise qualité, un sol trop chaud pour accueillir un blanc-manteau digne de ce nom et les pluies incessantes de cet hiver.

Une mauvaise neige qui complique la circulation

Pas mal d'incidents sur les routes du village - © M. Baugniet

Avec une bonne dizaine de centimètres au sol, la neige fait son grand retour à Gedinne. Sur la route, la circulation est très compliquée. Le téléphone du responsable du service travaux de la commune n’arrête pas de sonner : "Avec cette première neige, il faut vérifier que tous les véhicules sont en ordre de marche. Ce matin, on a fait un salage préventif et maintenant on va placer les lames sur les véhicules", explique Michel André.

Dans les rues désertes du patelin, Dany dégage la poudreuse qui s’accumule devant son habitation : "Quelle affaire ", sourit cet habitant. "Faire ça pour deux heures maximum… C’est la première fois que je sors la pelle cette année mais c’est de la grosse neige mouillée. Le sol en dessous est trempé, ça ne va pas tenir !"

Pour le ski, il faudra repasser

Au syndicat d’initiatives, les nouvelles ne sont pas bonnes : "C’est vrai qu’il tombe pas mal de neige mais le ski de fond n’est pas encore pas praticable. Il faut qu’il gèle pendant plusieurs jours pour que la neige tienne au sol pour pouvoir pratiquer le ski", confirme Thomas Berthe de l’Office du tourisme.

Jacques Lamotte est l’initiateur des activités de glisse à la Croix Scaille début des années quatre-vingt. Après des hivers plus rigoureux, le secrétaire du syndicat d’initiative de Gedinne et de la Vallée de la Houille désespère d’ouvrir les pistes cette année : "Il aurait fallu que cette neige tombe il y a une semaine et puis qu’il gèle ensuite. Aujourd’hui c’est trop tard. Les vacances de carnaval s’achèvent."

Et si le ski n'était plus pratiqué en Ardenne?

La commune dispose de quatre pistes de ski de fond de 2,5 km, sept, neuf et douze kilomètres. L’an dernier, Elles ont ouvert durant trois jours à peine. Par contre, durant l’hiver 2018, les skieurs ont pu profiter de la neige pendant trois semaines complètes. Des centaines d’amateurs de glisse avaient fait le déplacement mais ce scénario est de plus en plus rare.

"Il faudra peut-être réorienter nos activités. On le fait déjà en louant la baraque de skis à des particuliers durant la belle saison. Mais je pense et j’espère que le ski ne va totalement disparaître", conclut jacques Lamotte.

Sur le plan économique, les conséquences du manque de neige sont limitées. A Gedinne, les pistes et la location de skis sont gérées uniquement par des bénévoles.