Gaz et électricité à Bruxelles : un statut "client protégé" spécial covid-19

Avec la crise économique liée aux mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie de Coronavirus, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sur recommandations du régulateur Brugel, a pris une mesure pour aider les Bruxellois qui ne parviennent pas à payer leurs factures de gaz et d’électricité. Il a adopté un nouvel arrêté pour étendre temporairement le statut de "client protégé" à de nouvelles catégories de ménages.

En plus des 2500 clients protégés bruxellois, ce statut pourra aussi être octroyé aux Bruxellois qui ont reçu une mise en demeure de leur fournisseur d’énergie et qui bénéficient ou ont bénéficié du chômage temporaire pendant minimum 14 jours entre le 1er février 2020 et le 31 décembre 2020. Le statut est également accessible aux indépendants qui bénéficient ou ont bénéficié du droit passerelle. 145.000 ménages ont ainsi connu une diminution de salaire (chômage ou droit passerelle) suite à l’épidémie de Covid-19, même si, bien sûr, tous ne rencontrent pas de difficultés à payer leurs factures.

Ce statut leur permettra de bénéficier du tarif social pendant un an à partir de la date d’octroi et ainsi éviter temporairement la procédure de recouvrement de leur fournisseur commercial. Ce statut les protège également de la coupure.

Pour obtenir ce statut de client protégé "spécial Covid-19", les Bruxellois concernés doivent remplir le formulaire en ligne sur le site de BRUGEL (ou bien le formulaire papier qu’ils ont reçu avec la mise en demeure envoyée par le fournisseur d’énergie).