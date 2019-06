Gaurain-Ramecroix: un conducteur décède après la chute de son camion dans une carrière

Un dramatique accident s'est produit dans une carrière tournaisienne ce lundi matin. Vers 7h30, un engin de chantier a fait une chute d'une quinzaine de mètres. Le conducteur est décédé sur place.

Les faits se sont produits dans la Carrière du Milieu, à Gaurain-Ramecroix, et plus précisément sur un site exploité par la Société des carrières du Tournaisis, filiale de la Compagnie des ciments belges (CCB) et de l'entreprise Holcim.

La victime travaillait pour un sous-traitant, la société Dufour-Gobert basée à Marquain. Le travail consistait à retirer et déplacer en fond de carrière des masses de terre et d'argile afin d'accéder à la pierre. Pour une raison indéterminée, l'engin, chargé, est tombé d'un étage de carrière, de la piste supérieure à la piste inférieure. Ce "dumper", d'un poids total de 110 tonnes, a une charge utile d'une quarantaine de tonnes.

Le camion était retourné

Les services de secours de Wallonie picarde ont dépêché sur place une autopompe multifonctions, un véhicule de désincarcération, un SMUR et une ambulance. "Le camion était sur le dos. La cabine était entièrement écrasée au sol. A notre arrivée, le chauffeur était déjà décédé. Avant d'entreprendre la désincarcération, il a fallu sécuriser les lieux. Nous étions en effet à flanc de piste. Il a fallu une quarantaine de minutes pour sortir le corps de l'habitacle", expliquait vers 10h30 le capitaine Eric André qui a dirigé l'intervention.

Selon les services de secours, la victime serait âgée d'une trentaine d'années.

Le parquet de Tournai est sur les lieux afin de faire la lumière sur ce drame.