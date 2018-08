Gaspillage d'eau: la Ville de Bruxelles teste une solution informatique sur ses bâtiments publics

Les toilettes publiques de Place Saint-Catherine sont équipés du système. Grégory de Hemptine, de la start up Shayp nous explique "il est là, sous cette taque d’égout, fixé sur le compteur d'eau". Ce petit appareil ressemble à une commande de voiture téléguidée. Il se place donc directement sur le compteur d'eau et envoie tout un tas d'informations: "C'est en lisant le compteur que l'on peut déceler une fuite d'eau, on peut même dire exactement quelle est la quantité d'eau qui est perdue mais aussi quel est l'impact sur la facture".

Grégory de Hemptinne de la société Shayp - © Tous droits réservés

Une chasse d'eau qui fuit, un robinet qui goutte

Une facture qui peut souvent très vite s'envoler. Grégory de Hemptinne donne quelques chiffres: "on n'est pas toujours conscient de ce qu'une fuite représente. Avec un robinet qui coule en goutte à goutte, on est plus ou moins à 4 litres par heure. Cela veut dire un impact sur la facture de 115 euros par an. Donc sur la facture globale de l'année, ça fait tout de suite un choc. Autre exemple; une fuite de la chasse d'eau: 25 litres par heure".

Impossible de surveiller tous les bâtiments publics

Alors à l'échelle d'une commune, qui gère un grand parc immobilier, cela donne le tournis. 350 bâtiments publics pour la Ville de Bruxelles. Régis Callens de la cellule énergie de la ville de Bruxelles détaille: "Surveiller l'ensemble des compteurs, c'est juste impossible. Je crois que l'on en a 350 ou 400, parce que l'on a parfois plusieurs compteurs sur un même site. Chaque gestionnaire du bâtiment devrait le faire mais les gestionnaires de bâtiment change année après année. Donc on a essayé d'automatiser ça pour pouvoir implanter des alarmes qui sonneront quand il y aura un problème".

Jusqu'ici deux fuites ont déjà été décelées sur quarante bâtiments ou fontaines déjà équipés. Parmi eux, la fontaine du Manneken Pis. Quarante autres bâtiments sont sur la liste. La start up travaille aussi avec d'autres villes, comme Liège.