Garocentre : le secteur du transport routier réuni pour susciter les vocations

C’est, ce samedi, la 28e édition du " Truck and Tuning Show " organisé par la FEBETRA (fédération belge des transporteurs routiers) sur le site de l’entreprise de transports "Michel" à Garocentre près de La Louvière.

" C’est l’occasion de faire découvrir mon métier, explique Benoît Botton, installé au volant de son camion. On fait monter les enfants de la famille dans le camion et il découvre notre métier de l’intérieur. "

" Famille, amis, mes aussi collègues, tout le monde est le bienvenu, précise Julie Henri, elle aussi installée au volant de son semi-remorque. Et puis il y a aussi la dimension festive et conviviale. Notre métier est plutôt solitaire et en plus nous travaillons dans des secteurs différents : dans la distribution, dans les carrières, dans les bois, sur des chantiers, mais aussi à l’étranger. Grâce à cette journée, on voit les collègues autrement qu’en les croisant sur la route."

Mais cette journée, créée par Didier Michel, il y a plus de 25 ans, en hommage à un de ses chauffeurs, tué dans un accident en Espagne, c’est aussi l’occasion de susciter des vocations, de convaincre les jeunes : " Notre métier est un beau métier, analyse le patron de l’entreprise, mais il ne fait plus rêver. On a vraiment du mal à recruter. Et pourtant, les conditions sont plutôt bonnes. Les camions sont souvent très confortables, souvent mieux équipés que de belles voitures, et puis les horaires pour ceux qui ne travaillent pas dans le transport international sont compatibles avec une vie de famille notamment. Il faut vraiment que les jeunes demandeurs d’emploi viennent vers nous et surtout se lancent dans cette filière. "

Selon le secteur, la pénurie qui touche le métier est très grave : plus de 5000 postes de chauffeurs routiers seraient vacants.