Gare multimodale à Namur: une partie du pont en acier arrive cette nuit par camion

Une opération spectaculaire démarre ce lundi soir sur le chantier de la dalle de la gare à Namur. Il s'agit de construire une rampe d'accès et un pont pour permettre aux bus de monter sur le toit de la gare.

Une partie du pont en acier, longue de 37 mètres, arrive cette nuit par camion. C'est un convoi exceptionnel mais il ne vient pas de très loin. C'est une entreprise d'Andenne, Techno Métal Industrie, qui fabrique ce nouveau pont namurois.

Les gigantesques structures en acier du pont haubané sont en cours d'assemblage dans les ateliers de Techno Metal Industrie, à Andenne. Les plus grandes mesurent 70 mètres de long et pèsent plusieurs centaines de tonnes.

Ce lundi soir, entre 9h et 11h, TMI acheminera une première pièce sur le chantier de la gare. Et demain matin, deux grues la soulèveront et la déposeront sur les socles en béton construits le long de l'ancienne gare des bus.