Gare du Nord : « la nouvelle organisation pour les bus se passe sans problème »

La disposition alternative qui a été mise en place par De Lijn pour ses bus avec pour point de départ et pour terminus la gare de Bruxelles-Nord se déroule mardi matin sans embûche, a indiqué la société de transports en commun flamande. Cette dernière a suspendu depuis lundi ses arrêts à la gare du Nord après des plaintes récurrentes de la part de son personnel, relatives à un manque de sécurité et d'hygiène dans et autour de la gare bruxelloise.

Ce changement organisationnel se déroule sans embûche, selon le porte-parole de De Lijn, Tom Van de Vreken. « Les chauffeurs sont sur place et les voyageurs trouvent leur chemin vers le nouvel arrêt de bus », indique-t-il. Tout se passe comme prévu. Du personnel de chez De Lijn est également présent sur place afin d'orienter les voyageurs », ajoute-t-il.

Depuis lundi matin, les chauffeurs de bus De Lijn ne font plus halte aux arrêts souterrains de la gare du Nord. Ils craignent d'attraper l'une des maladies se propageant parmi les migrants en transit qui squattent les abords de la gare. Des cas de gale et de tuberculose ont, en effet, été constatés.

Après consultation des syndicats, la société de transport a proposé une solution alternative aux navetteurs. Ceux-ci peuvent descendre depuis mardi matin à l'arrêt provisoire qui se situe sur la place du Nord, devant la gare. Le point de départ se trouve quant à lui à l'arrêt Rogier, à proximité de la place du même nom.