Gare du Nord : Bruxelles-Propreté va vacciner ses agents

L'agence régionale Bruxelles-Propreté va faire vacciner une dizaine de ses agents contre l'hépatite A et B, selon une information publiée par la DH et confirmée par la direction de Bruxelles-Propreté. Il s'agit du personnel amené à ramasser les déchets à la Gare du Nord, qui sera également équipé de salopettes, de lunettes de protection et d'un masque.

La mesure d'urgence est en lien avec la situation sanitaire préoccupante sur place. Plusieurs cas de gale et de tuberculose ont été détectés parmi les migrants en transit qui sont installés à la gare depuis de longs mois, faute de solution d'hébergement.

Selon l'association Médecins du monde présente au quotidien à la Gare du Nord, il n'est pour l'heure pas question d'épidémie et les risques de contamination sont infimes.