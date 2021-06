Retard et budget explosé pour la gare de Mons : la Cour des comptes va mener l'enquête

C’est en début de soirée que le vote est intervenu à la Chambre des représentants. Les députés ont voté à l'unanimité une résolution déposée par Ecolo qui demande une enquête de la Cour des comptes sur le chantier de la gare de Mons. Pour Nicolas Parent (ECOLO), auteur de la résolution, l’idée est de "profiter de l’expertise et de la neutralité de la Cour des comptes dans ce dossier qui a un relent politique. Cette instance peut nous aider à analyser ce qu’il s’est passé. C’est un devoir en tant que parlementaire, sachant qu’en commission mobilité, nous sommes amenés à contrôler la gouvernance d’Infrabel et de la SNCB qui, toutes deux, des dotations publiques importantes. Je suis moi-même en tant que jeune parlementaire étonné que des institutions, dont on a besoin au niveau des politiques mobilité, n’aient pas été capables de pouvoir estimer correctement un budget. On aimerait bien comprendre comment et pourquoi cela s’est déroulé pour en tirer les conclusions et améliorer la gouvernance de ces entreprises ferroviaires". Sans "préjuger des éventuelles conclusions qui seront émises par la Cour des comptes", Nicolas Parent précise qu’il faudra les "analyser et en tirer nos propres enseignements".

Pour rappel, à la suite de l’enquête de la RTBF, Georges Gilkinet (ECOLO), l’actuel ministre de la mobilité avait déclaré que "la gare de Mons est un choix du passé. En tant que ministre de la Mobilité, je n’accepterai pas que de tels choix se reproduisent dans le futur". Cette enquête de la Cour des comptes pourrait donc représenter une première étape afin de comprendre quelles sont les causes de ces dépassements de délais et de budgets. Il restera ensuite au gouvernement de tirer les conséquences de cet audit.

Faire toute la lumière

Faire toute la lumière, c’est aussi la volonté du PTB qui avait déposé, lui aussi, une résolution en commission mobilité. "On pense que la Cour des comptes va pouvoir faire un premier travail qui va permettre de dégrossir les choses", explique Marco Van Hees. Selon lui, "sans préjuger des conclusions éventuelles de la Cour des comptes, il y a déjà pas mal d’informations qui ont circulé et qui tend à montrer qu’on a une situation qui a l’air d’être préméditée. Ça a l’air d’être moins un dysfonctionnement qu’une volonté de cacher les réels projets et de fonctionner en dépit des règles. Ce sera en tout cas au moins une très bonne première étape quitte à voir par après ce que l’on peut en faire".

Pour Tomas Roggeman (NVA), membre de l’opposition, il s’agit d’un "projet trop important vis-à-vis du nombre de navetteurs". Le député N-VA rappelle que le coût par navetteurs (autour des 10.000 par jour) revient aujourd’hui à 32.000 euros par navetteur. "Cela a aussi des conséquences sur les autres chantiers de la SNCB. Il nous paraît important de faire une enquête grâce à la Cour des comptes. Comprendre où l’argent est parti et surtout pourquoi on a décidé d’un tel projet". Selon Tomas Roggeman, il faut aussi "faire toute la transparence sur le rôle d’Elio Di Rupo (bourgmestre de Mons à l’époque et ministre-président wallon actuel) dans ce dossier de la gare de Mons. Il faut éviter que dans le futur de nouveaux dépassements de budget puissent se passer. On sait que l’influence politique au sein des organes de décision de la SNCB est trop importante. Il faut faire en sorte que la SNCB puisse décider seule".