Gare à l'affluence dans les plaines de jeux bruxelloises

"Maman, pousse-moi plus fort ! Aïe, j’ai du sable dans les yeux". Des petits cris d’excitation retentissent derrière les palissades du parc George-Henri à Woluwe-Saint-Lambert. La plaine de jeux vient de rouvrir ce mercredi et dès le début de la matinée, les balançoires sont prises d’assaut. Oriane, quatre ans, est heureuse de retrouver des copains. Il faut dire que son école est toute proche et qu’elle vient de croiser un copain qu’elle n’avait plus vu depuis près de trois mois. Sa maman nous avoue son soulagement de voir le bac à sable à nouveau accessible. "Nous vivons en appartement, sans jardin et sans terrasse, ce confinement n’a pas été facile". Mais elle reste prudente : "Par sécurité on est venues tôt pour éviter la cohue". Un peu plus loin Kylie arrive avec son grand-père. La petite fille hésite avant de franchir le portique d’accès. "J’ai peur, est-ce qu’on a des masques", s’inquiète-t-elle. Son grand-père s’interroge. Est-ce normal qu’une petite fille soit à ce point tracassé par des mesures sanitaires ? Finalement Kylie s’élance sur la balançoire. La vie reprend doucement son cours dans les espaces verts bruxellois.