Garder les écoles ouvertes, coûte que coûte: comme en 40-45

Les vacances de Toussaint cette année dureront donc une semaine de plus que d’habitude, pour limiter la propagation du coronavirus. En 1940 aussi les vacances scolaires avaient été prolongées. Celles de Noël avaient duré un mois. Pas à cause d’un virus. A cause de la guerre.

"Mais contrairement à ce que certains aînés croient se rappeler, les écoles n’ont pas fermé très longtemps durant cette période bouleversée, explique Bénédicte Rochet, historienne de l’Université de Namur. Evidemment, elles ferment brutalement le 10 mai 40', quand les Allemands envahissent notre territoire, mais elles rouvrent déjà le 3 juin".

Bien sûr, de nombreux enseignants et élèves manquent à l’appel. Certains adultes sont prisonniers. Mais surtout, beaucoup de familles ont pris le chemin de l’exode vers la France. "Nous sommes descendus jusqu’à Toulouse, se souvient Guy Lemaire, alors âgé de 12 ans. Nous ne sommes rentrés en Belgique qu’en décembre. J’ai loupé l’école pendant 6 mois."

L’école fait de la résistance…

Mais pour beaucoup d’autres enfants, le retour en Belgique se fait durant l’été 1940, et pour eux l’école reprend vaille que vaille dès le mois de septembre. "J’étais à l’école des Soeurs de Champion, raconte Jeanine Minne, l’épouse de Guy. C’était encore un vrai village à l’époque. Dans mon souvenir, l’école a repris tout à fait normalement jusqu’à la fin de la guerre."

"La situation était sans doute plus favorable dans les écoles de village, confirme Bénédicte Rochet. Mais même dans les villes, durant toute la durée de la guerre, on ressent cette vitalité scolaire, ce besoin de la société belge de poursuivre l’éducation des enfants et de la jeunesse, coûte que coûte."

L’école fait de la résistance. Pour respecter le principe de l’enseignement obligatoire (encore récent à l’époque), pour résister idéologiquement au nazisme, pour préparer l’avenir, pour continuer à espérer malgré l’épreuve terrible de la guerre.

L’enseignement à distance, déjà…

Le modèle qui s’impose c’est l’école du matin. Les enfants repartent à la maison avec des devoirs ou des lectures à faire. C’est le semi-présentiel à la sauce 40-45.

Mais en mai 44, lorsque les bombardements s’intensifient sur le Belgique, les écoles ferment à nouveau complètement. "Deux fois par semaine, nous nous rendions à Bouge dans la salle paroissiale, se souvient Guy Lemaire, et un prof de Saint Aubain nous apportait des devoirs et des leçons. C’était déjà un peu de l’enseignement distance."

Cette année-là, pourtant, il n’y aura pas d’examens à la fin de l’année scolaire, car le mois de juin sera celui du débarquement de Normandie et le mois de septembre celui de la libération de la plupart des villes belges.

Cela n’empêchera pas Guy de devenir électricien et Jeanine infirmière quelques années plus tard, de faire des projets, de faire des enfants, et d’être encore là 70 ans plus tard pour raconter leurs souvenirs à un journaliste.