Ganshoren: une sculpture rend hommage à un Bruxellois miraculé de 40-45

Une sculpture a été inaugurée ce vendredi pour rendre hommage à Simon Gronowski, un bruxellois déporté vers Auschwitz en avril 1943 avec sa mère. Une histoire méconnue du grand public mais aussi une rencontre entre un artiste et un miraculé de la Seconde Guerre mondiale.

Ce vendredi matin, il y avait du monde au bout de l'avenue Van Overbeke à Ganshoren pour l'inauguration de la statue de Koenraad Tinel. Cette statue d'art contemporain baptisée "embrace" ("étreinte" en français), évoque l'histoire de Simon Gronowski. L'imposante statue de bronze représente deux personnages organiques sur des rails. Des formes qui évoquent le train de la déportation et un événement très précis de la vie de ce Bruxellois de 87 ans. Pour Simon Gronowski, cette oeuvre est une preuve que "(...) la population a évolué vers la démocratie et vers un monde meilleur".

Un bruxellois qui a échappé de justesse à la déportation

Le 17 mars 1943, Simon Gronowski (11 ans) sa mère et sa sœur sont arrêtés par la Gestapo et internés à la Caserne de Dossin, à Malines. Un mois plus tard, Simon et sa mère sont envoyés vers Auschwitz-Birkenau à bord du 20ème Convoi. Juste avant la frontière allemande, le garçon parvient à s'enfuir, poussé par sa mère à sauter du train en marche. Simon Gronowski va grandir seul et deviendra par la suite avocat, après des études de droits à l'ULB. Soixante ans plus tard, il sort un livre, "L'enfant du 20ème convoi" et vient raconter son histoire dans les écoles. Un homme qui a toujours gardé la foi en l'humanité malgré tout, un message qu'il veut laisser comme héritage aux générations futures.