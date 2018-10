Ganshoren : Pierre Kompany deviendra le premier bourgmestre originaire d'Afrique sub-saharienne en région bruxelloise

La liste Pro-Ganshoren emmenée par le cdH Pierre Kompany (le papa d'un certain Vincent!) a largement remporté le scrutin communal à Ganshoren. Elle obtient 28,38 % des voix, en hausse de 5,77% par rapport à 2012. Pierre Kompany emporte le maïorat et deviendra dès lors le premier bourgmestre d'origine africaine en région bruxelloise. Une fonction qu'il devrait occuper pendant 3 ans. C'est ensuite son co-listier, Jean-Pierre Van Laethem qui endossera l'écharpe maïorale.

Pour composer la nouvelle majorité de cette commune de vingt-cinq mille habitants, Pro-Ganshoren s'est donc alliée avec le MR et Defi. Au sein du futur collège, on trouvera ainsi aux côtés du bourgmestre, trois échevins MR ( dont Stéphane Obeid, 1er échevin ), deux échevins et une présidente du CPAS figurant sur la liste Pro-Ganshoren, une échevine CD&V et un échevin Défi (Defi a obtenu 9% des voix lors du scrutin).

L'autre surprise de la soirée, c'est le net recul de la liste Ensemble-Samen de Michèle Carthé. Elle remporte 21,31% des suffrages, ( 35,98 % en 2012) et ne décroche plus que 6 sièges au lieu de 11.

A noter aussi la belle progression d'Ecolo-Groen qui grimpe de 7 à 16% des voix et obtient 2 sièges supplémentaires au conseil communal.

Le futur collège issu de ces élections devra s'atteler aux nombreux dossiers laissés en souffrance au cours de la dernière législature. Personne à Ganshoren, n'a oublié le climat de "guéguerre" larvée qui a pourri l'ambiance ces six dernières années.