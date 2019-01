Galette des rois: le Meilleur Ouvrier de France règne sur la frangipane brabançonne

Il est sacré Meilleur Ouvrier de France et a été primé dans divers concours internationaux de pâtisserie.

Originaire de Tours, en France, Philippe Rhéau s'est installé chez nous, à Ittre, pour reprendre les fours d'une prestigieuse boulangerie-pâtisserie d'Ittre. Une passion des délices, de la tradition et du savoir-faire qu'il partage avec sa complice Sylvie. En ce début d'année, les orfèvres de la pâtisserie ont du pain sur la planche. Les commandes de galettes des rois sont nombreuses à quelques heures de la fête de l'Epiphanie, ce dimanche 6 janvier.

1.200 galettes royales

Depuis le milieu de la semaine, Philippe Rhéau et son équipe (environ 10 ouvriers) préparent des centaines de galettes des rois. La célèbre frangipane traditionnelle connaît un succès croissant. "Pour le 6 janvier, nous en produirons 800. Mais pour le mois de janvier, nous en préparons 1.200, au total". Des galettes des rois que des clients de toute la région viennent acheter. Des pâtisseries qui se vendent comme des petits pains. "Nous avons des clients d'Ittre, du Brabant wallon, mais aussi de Bruxelles, Charleroi et au-delà".

Tradition et excellence

C'est une pâtisserie fidèle à la tradition que Philippe Rhéau prépare dans son atelier. "C'est la galette classique, mais préparée avec des ingrédients de premier choix. "On ne peut faire du bon qu'avec... du bon". Le Meilleur ouvrier de France a quitté la République française pour s'installer dans un état monarchique où il devient Roi de la Galette. "Il y a le savoir-faire pour un bon feuilleté de frangipane, pur beurre. Une crème frangipane surtout agrémentée d'amandes Faro. Le choix des matières premières est très important". Et comme l'exige la tradition, la galette contient évidemment l'incontournable fève.

Carte de visite précieuse

Primé à maintes reprises, le maître-pâtissier doit aussi beaucoup à sa carte de visite. "C'est vrai que c'est important", reconnaît l'homme. "Les épreuves pour devenir Meilleur Ouvrier de France sont très exigeantes. Et les prix remportés contribuent au succès des ventes. Mais c'est surtout la recherche de la qualité des produits qui compte."

Côté clients, on explique que qualité et réputation jouent tous deux un rôle important. "On vient à la bonne adresse", souligne une cliente. "D'autant qu'actuellement, il n'est pas facile de trouver de véritables artisans. Il faut bien choisir pour se régaler".