Journées du patrimoine ce week-end: trois passionnés font revivre les galeries de la Malogne

Longues de 160 kilomètres, les galeries de la Malogne seraient le plus long réseau souterrain de Belgique. En quelques minutes, elles nous plongent dans une obscurité et un silence impénétrables.

Pour nous guider dans ce déroutant labyrinthe, trois passionnés nous précèdent. Eric Leblois, Philippe Manceaux et Nicolas Manceaux portent ensemble l'ASBL Projet Malogne, qui vise à redonner vie à ce lieu hors du commun.

Nous sommes en effet dans la plus grande carrière de phosphate en Europe. A la fin du 19ème siècle, ces galeries ont été créées de la main de l'homme pour en extraire de la craie phosphatée, servant à fabriquer de l'engrais.

"Il y a, bien sûr, une beauté esthétique. Mais il y a aussi une beauté historique. Ce site est le témoin d'un aspect méconnu de notre Borinage. C'est une exploitation minière différente. Plutôt qu'une mine noire, on est face à une mine blanche" détaille Philippe Manceaux.

Durant la Seconde Guerre Mondiale, il est très probable que des résistants aient utilisé ces galeries pour se réfugier ou, du moins, cacher du matériel. Une inscription annotée en rouge attire l'attention sur l'une des parois. En y regardant de plus près, nous devinons la date du 18 juin 1942.

Plus loin, nous pouvons observer une étrange bande qui s'étend tout le long d'une paroi. "Il s'agit d'une ancienne plage" ajoute Eric Leblois. "Elle aussi date d'il y a plus de 65 millions d'années. C'est le résidu d'un bord de mer chaude que l'on rencontrait dans la région, dans la Préhistoire lointaine".

Au fil du dédale que forment les souterrains, des traces d'un passé bien plus ancien s'offrent encore à nos yeux. "Ces fossiles de mosasaures remontent à 65 millions d'années, juste après les dinosaures" explique Eric Leblois.

Aujourd'hui, le seul habitant de ces galeries est... la chauve-souris. Pas moins de dix espèces différentes y trouvent refuge durant l'hiver.

Un lieu fermé au monde... plus pour longtemps?

Malgré sa richesse géologique et archéologique, depuis une vingtaine d'années, le site n'est accessible qu'à des visiteurs triés sur le volet, principalement des scientifiques.

En cause? Des raisons de sécurité et d'organisation. Le site compte, en effet, pas moins de treize propriétaires privés et trois propriétaires publics, dont la ville de Mons.

L'ASBL Projet Malogne souhaite partiellement lever ces restrictions.

"Nous voulons que les scientifiques n'aient plus le monopole d'accès à ces galeries. Il faut que les Montois et les Cuesmois puissent se réapproprier le site. Nous avons l'ambition de le rouvrir au public, à plus ou moins long terme" détaille Philippe Manceaux.