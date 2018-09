Gaia lance un site pour informer sur l'implication des communes dans le bien-être animal

L'organisation de défense des animaux Gaia lance jeudi un site web pour répertorier les politiques communales en matière de bien-être animal en vue des élections du 14 octobre. Sur jevoteanimaux.be, les électeurs trouveront les mesures prises par les communes pour protéger les animaux, ainsi qu'un score attribué par Gaia à chaque administration communale pour mesurer son implication dans le bien-être animal.

L'ensemble des administrations communales du pays ont été invitées, entre le 20 février et le 30 juin derniers, à remplir un formulaire de Gaia sur leur politique en matière de bien-être animal. L'organisation a ensuite établi un score, sur base des réponses reçues (395). Parmi les critères retenus, figurent notamment la présence d'un échevin du bien-être animal, l'interdiction des manèges à poneys, le budget pour la stérilisation des chats errants et domestiques...

Les communes de Jemeppe-sur-Sambre, avec un score parfait de 100%, de Courcelles (93%) et de Bastogne (88%) obtiennent les meilleurs résultats en Wallonie, où 159 localités ont répondu à Gaia (61%). Dans la Région de Bruxelles-Capitale, où 13 communes ont rempli le questionnaire, Anderlecht se place en pôle position (93%), suivie par Ixelles (91%) et Saint-Josse-ten-Noode (90%).

Dans le bas du classement se trouvent, en Wallonie, Libin et Assesse, avec un zéro pointé, et Evere (36%) et Watermael-Boitsfort (34%) à Bruxelles.

En Flandre, Dilbeek (91%), Merksem (90%) et Wilrijk (89%) figurent parmi les bons élèves. Les derniers de la classe sont Lochristi (13%), Saint-Gilles-Waes (11%) et Kluisbergen (8%).

Du côté des grandes villes wallonnes, Liège obtient un score de 80%, Namur de 61%, Mons de 50% et Charleroi de 46%. Arlon et Dour, ville du ministre wallon du Bien-être animal, Carlo Di Antonio, n'ont pas répondu à l'organisation.

Le site présente également 10 priorités selon Gaia, ainsi que l'adhésion de la population et des partis PS, MR, cdH, Ecolo et PTB à leurs idées. Défi n'a pas rempli le questionnaire de Gaia.