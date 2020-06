Gaëtan Van Goidsenhoven : "En 2012 le Vlaams Belang a fait campagne contre moi en traitant ma femme de bougnoule"

Interrogé sur le racisme présent dans la société belge lors de l’émission "A votre avis", le député MR bruxellois Gaëtan Van Goidsenhoven a fait part d’un événement douloureux auquel il a dû faire face en 2012. À l’époque, il se présentait pour briguer un second mandat à la commune d’Anderlecht. "Les représentants du Vlaams Belang ont fait campagne en disant : Van Goidsenhoven, sa femme, c’est une bougnoule. Ils ont fait la tournée de je ne sais combien de dizaines de cafés", a-t-il expliqué. Un souvenir qui resurgit huit ans après les faits dans ce contexte de dénonciation actuel du racisme : "je n’ai pas porté plainte. J’ai laissé passer et j’ai eu tort. Je ne referai pas la même erreur", a déploré l’élu sur le plateau de la RTBF.

Recontacté par la rédaction, Gaëtan Van Goidsenhoven revient plus longuement sur cet événement. "À ce moment-là, j’étais bourgmestre de la commune d’Anderlecht. Certains membres du Vlaams Belang avaient appris que je venais d’épouser une femme d’origine libanaise. Cela avait suffi pour eux de développer cet argumentaire nauséabond".

Ce sont plusieurs gérants de café qui l’ont interpellé sur ces propos tenus à l’époque dans leur établissement. L’ancien bourgmestre – sans preuve formelle, en pleine campagne politique – n’avait pas décidé de porter plainte. "Comme beaucoup de victimes des phénomènes de racisme, n’ayant pas de preuves évidentes, je me suis dit que ça ne valait peut-être pas la peine. Je le regrette."

Porter plainte, aussi un acte citoyen

Depuis, le député a reçu des excuses de la part de la personne ayant commandité l’expédition mais garde un regret personnel. "Il n’empêche qu’à un moment donné, il faut pouvoir montrer qu’il y a des limites à ne pas dépasser. On ne porte pas uniquement plainte pour soi mais aussi simplement pour travailler un contexte. Porter plainte c’est parfois un acte citoyen au-delà d’une revanche personnelle".

Aujourd’hui, les victimes d’actes racistes dénoncent davantage les injustices auxquelles elles sont confrontées qu’auparavant. En 2018, Unia, a ouvert 866 nouveaux dossiers concernant les critères dits "raciaux". Il s’agit d’une augmentation de plus de 10% par rapport à 2017 et de plus de 25% par rapport à la moyenne sur 5 ans.