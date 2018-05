Fusillade sur le boulevard d'Avroy à Liège: 4 morts dont l'auteur, acte terroriste privilégié

La police de Liège a confirmé que l'homme qui a tiré sur deux policiers sur le boulevard d'Avroy à Liège, ce mardi matin, a été abattu.

Le bilan est lourd : en plus de l'assaillant, deux policiers et le passager d'une voiture qui circulait dans le quartier ont été tués. On dénombre également deux autres blessés.

L'acte terroriste est privilégié.

Une fusillade suivie d'une prise d'otage

Les faits se sont déroulés vers 10h à hauteur du café des Augustins. Après avoir tiré sur les policiers, l'homme s'est réfugié dans l'enceinte de l'athénée Léonie de Waha, où il a pris une femme de ménage en otage.

Les élèves du lycée Waha sont en sécurité sous protection de la police.

La rue d'Avroy reste pour l'instant fermée à la circulation.