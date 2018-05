Fusillade à Liège: les victimes sont deux policières et un jeune homme de 22 ans

Ce mardi matin vers 10h30, "un individu porteur d'une arme blanche a pris en filature deux policiers, les a agressés par l'arrière, leur donnant de multiples coups de couteau. Il s'est ensuite emparé de leur arme de service, s'est servi des armes de service sur les policiers, lesquels sont décédés, a ensuite continué pédestrement son parcours pour s'en prendre à un véhicule qui était stationné et a fait feu sur un jeune homme de 22 ans qui occupait la place passager du véhicule. Ce jeune homme est décédé. Il a ensuite poursuivi son chemin et est rentré dans l'athénée Léonie de Waha. Il a pris en otage une dame qui travaille dans ce lycée. Il y a donc eu une prise d'otage. Ensuite, les services de police sont intervenus, le PAB (le Peloton Anti-Banditisme, ndlr) de Liège est intervenu. Il a fait une sortie en faisant feu sur les policiers et en blessant plusieurs aux jambes notamment, et a été abattu", a déclaré le Procureur du Roi de Liège lors d'une conférence de presse.

Il a ajouté que "l'affaire a été mise à l'instruction avec une qualification d'infraction terroriste". Le dossier a été fédéralisé.

Le bilan est donc lourd : en plus de l'assaillant, deux policières et le passager d'une voiture de 22 ans qui circulait dans le quartier ont été tués. Deux autres policiers ont été blessés.

Des élèves sains et sauf

Lors de son périple meurtrier, l'auteur des faits "s'est réfugié un moment au rez-de-chaussée de l'atnénée Léonie de Waha", a expliqué le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer. Les élèves ont pu être tous évacués sains et sauf. Les parents ont été prévenus et ils sont venus rechercher leurs enfants.

L'école restera fermée ce mercredi le temps de mettre en place un soutien psychologique.

Actuellement, le quartier reste entièrement bouclé.

La phase provincial d'alerte terroriste a été enclenchée.

De son côté l'OCAM (l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace) a décidé de ne pas relever le niveau de la menace qui reste à 2, a-t-on également appris.

>>> À lire aussi: Les vidéos des événements

>>> À lire aussi: Des témoins racontent